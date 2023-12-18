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Политика

Партии обсудят кандидатуры заместителей председателя ЗС НО

22 декабря 2023 14:26  [66] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партии обсудят кандидатуры заместителей председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил спикер областного парламента Евгений Люлин.

Согласно информации, количество заместителей останется прежним - 4 человека (один первый заместитель и три заместителя).

По словам Евгения Люлина, пост одного из заместителей сохранится за фракцией КПРФ.

Должность первого заместителя председателя останется у "Единой России". Сейчас партии обсуждают кандидатов на эти посты.

Решение будет принято после подведения итогов следующего заседания Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, бывший первый заместитель спикера областного парламента Ольга Щетинина была назначена сенатором Совета Федерации.

Владислав Егоров, занимавший пост заместителя, сменил Владимира Блоцкого в Государственной Думе.

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Теги:
Законодательное собрание
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