Евгений Люлин подвёл итоги работы Заксобрания Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

22 декабря в Заксобрании Нижегородской области состоялась ежегодная конференция председателя Евгения Люлина, посвящённая подведению итогов работы регионального парламента за 2023 год. Кроме того, спикер ЗС НО озвучил планы законодателей на будущий год.

Итогом работы Заксобрания за минувший год стали 163 принятых закона, 327 постановлений, 350 рассмотренных вопросов. Как подчеркнул Евгений Люлин, все они были направлены на то, чтобы помочь, расширить возможности, сделать комфортнее жизнь нижегородцев.

Он назвал прошедший год плодотворным для региона, особенно с точки зрения экономики. Темпы её развития оказались выше, чем в среднем по стране.

На фоне санкционного давления в конце 2022 года давались очень осторожные прогнозы: плановый рост ВРП на 1%. Но по итогам 10 месяцев 2023 года рост составил больше 10%. И по многим показателям Нижегородская область занимает лидирующие позиции.

"Если не будет энергичного развития экономики - развитие остальных сфер невозможно", - пояснил председатель Заксобрания. Поэтому нужно продолжать увеличивать поддержку сельского хозяйства, промышленности, инвестпроектов, а также туристической отрасли - все они вносят значительный вклад в экономику региона.

Говоря о важных законотворческих инициативах, принятых в 2023 году, Евгений Люлин отметил закон "О содержании домашних животных в Нижегородской области". Работа над ним шла на протяжении последних шести лет. Документ предусматривает обязательную регистрацию - чипирование - домашних животных (кроме кошек). Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Большой победой спикер ЗСНО назвал и итог серьёзной работы, начатой несколько лет назад, в борьбе с "разливайками". Так, в первом чтении Госдума РФ приняла законопроект, разрешающий регионам самим определять условия продажи алкоголя. В основу этого закона легли предложения именно нижегородских парламентариев. Над решением проблемы "разливаек" депутаты работали вместе с горожанами, проводили совместные рейды с полицией, участвовали в заседании рабочей группы при профильном комитете Госдумы, заручились поддержкой законодателей округа.

Озвучивая планы на 2024 год, Евгений Люлин подчеркнул, что он должен стать прорывным для нашего региона.

В частности, Нижний Новгород станет площадкой для встречи глав МИД стран БРИКС. В Семёнове пройдёт 3-й съезд малых городов Нижегородской области и Белоруссии. В Большом Болдине ведётся подготовка к 225-летию Александра Пушкина. Также Нижний Новгород стал Культурной столицей России - 2024. Во всех этих мероприятиях депутаты планируют принять самое активное участие.

Кроме того, в следующем году перед Заксобранием поставлена задача разработать стандарт транспортного обслуживания населения, который должен регламентировать качество и количество общественного транспорта. Парламенту в этом направлении предстоит огромная работа совместно с правительством региона и Минтрансом - в том числе, развитие транспорта в муниципалитетах.

"Задач много. Сделано немало, но сделать нужно ещё больше", - заключил Евгений Люлин.