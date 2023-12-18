Правительство Нижегородской области оценило исполнение нацпроектов в 2023 году Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Члены правительства Нижегородской области рассмотрели результаты оценки, которую дали представительные органы муниципальных образований исполнению национальных проектов в 2023 году.

Согласно информации, в этом году районам было направлено 15,5 млрд рублей на реализацию семи нацпроектов: "Культура", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Жилье и городская среда", "Экология", "Демография", "Безопасные качественные дороги".

Напомним, в начале декабря все нижегородские округа получили положительные оценки по исполнению нацпроектов. При оценке учитывалось достижение целевых показателей при условии соблюдения сроков реализации всех этапов.

"Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в целом в муниципалитетах Нижегородской области достигнуто высокое качество реализации национальных проектов", — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Ранее сообщалось, что новые национальные проекты запустят в России в 2024 году.