Все нижегородские округа получили положительные оценки по исполнению нацпроектов Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня во всех представительных органах муниципальных образований Нижегородской области завершилось обсуждение качества исполнения мероприятий национальных проектов, которые проводились по поручению главы региона Глеба Никитина.

Согласно информации, в этом году нижегородские депутаты не подставили ни одной оценки "неудовлетворительно" качеству исполнения нацпроектов.

Исполнение может быть признано отличным, надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Неудовлетворительным качество реализации признается при недостижении целевых показателей проекта или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.

В 2022 году только в четырех муниципалитетах Нижегородской области исполнение всех нацпроектов не получило наивысшую оценку.

В Нижегородской области в 2023 году реализовывались 13 национальных проектов: "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", "Наука и университеты", "Малое и среднее предпринимательство", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, первые десять округов Нижегородской области оценили исполнение нацпроектов в конце ноября.

4 декабря в Думе Нижнего Новгорода глава города Юрий Шалабаев рассказал депутатам об итогах реализации нацпроектов в 2023 году.