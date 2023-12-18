Средняя зарплата нижегородских учителей составляет 47 тысяч рублей

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Представители министерства образования Нижегородской области, отвечая на вопросы в соцсетях, рассказали о среднемесячной зарплате учителей в регионе.
Так, средняя зарплата педагогических работников в школах за январь-ноябрь 2023 года составила 46 429 рублей, что составляет 106% от среднемесячного дохода в регионе (43 730 рублей), у учителей заработная плата составила 47 087,8 рублей (108%).
Нижегородские педагогические работники в детских садах в среднем зарабатывают 43 500 рублей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам.
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