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Средняя зарплата нижегородских учителей составляет 47 тысяч рублей

24 декабря 2023 09:42  [137] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представители министерства образования Нижегородской области, отвечая на вопросы в соцсетях, рассказали о среднемесячной зарплате учителей в регионе.

Так, средняя зарплата педагогических работников в школах за январь-ноябрь 2023 года составила 46 429 рублей, что составляет 106% от среднемесячного дохода в регионе (43 730 рублей), у учителей заработная плата составила 47 087,8 рублей (108%).

Нижегородские педагогические работники в детских садах в среднем зарабатывают 43 500 рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам.

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Теги:
Зарплата Учитель
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