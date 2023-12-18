Средняя зарплата нижегородских учителей составляет 47 тысяч рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представители министерства образования Нижегородской области, отвечая на вопросы в соцсетях, рассказали о среднемесячной зарплате учителей в регионе.

Так, средняя зарплата педагогических работников в школах за январь-ноябрь 2023 года составила 46 429 рублей, что составляет 106% от среднемесячного дохода в регионе (43 730 рублей), у учителей заработная плата составила 47 087,8 рублей (108%).

Нижегородские педагогические работники в детских садах в среднем зарабатывают 43 500 рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам.