Маршрут троллейбуса №25 в Нижнем Новгороде восстановлен Общество

Фото: "Нижегородэлектротранс"

Маршрут троллейбуса №25 в Нижнем Новгороде восстановлен. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Напомним, вчера маршрут троллейбуса был скорректирован из-за обрыва контактного провода автомобилем на улице Кузбасской.

С сегодняшнего утро троллейбус курсирует по стандартному маршруту "Мещерское озеро - Станция Сортировочная".

Ранее сообщалось, что электробусы будут курсировать по 11 маршрутам в Нижнем Новгороде.