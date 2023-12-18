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Маршрут троллейбуса №25 в Нижнем Новгороде восстановлен. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Напомним, вчера маршрут троллейбуса был скорректирован из-за обрыва контактного провода автомобилем на улице Кузбасской.
С сегодняшнего утро троллейбус курсирует по стандартному маршруту "Мещерское озеро - Станция Сортировочная".
Ранее сообщалось, что электробусы будут курсировать по 11 маршрутам в Нижнем Новгороде.
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