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Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Никитой Артамоновым

24 декабря 2023 16:03  [109] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Никитой Артамоновым. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Согласно информации, новое соглашение действует до 30 апреля 2026 года.

18-летний нападающий в текущем сезоне забил 5 голов и стал автором 12 ассистов в 33 играх. Также весной Никита Артамонов помог "Чайке" завоевать "Кубок Харламова".

Напомним, в октябре Никита Артамонов установил рекорд КХЛ, став первым игроком до 18 лет, набравшим 4 очка за матч.

Ранее сообщалось, что Олег Ли пополнил состав нижегородского "Торпедо".

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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