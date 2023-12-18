Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Никитой Артамоновым Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с Никитой Артамоновым. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Согласно информации, новое соглашение действует до 30 апреля 2026 года.

18-летний нападающий в текущем сезоне забил 5 голов и стал автором 12 ассистов в 33 играх. Также весной Никита Артамонов помог "Чайке" завоевать "Кубок Харламова".

Напомним, в октябре Никита Артамонов установил рекорд КХЛ, став первым игроком до 18 лет, набравшим 4 очка за матч.

Ранее сообщалось, что Олег Ли пополнил состав нижегородского "Торпедо".