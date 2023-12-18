"Нижегородское ополчение-2022" доставило 70 тонн гуманитарного груза на Донбасс Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Накануне новогодних праздников группа участников народного движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с председателем Гордумы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершила очередную поездку на Донбасс. В состав группы вошли депутаты Гордумы, сотрудники администрации, общественники и ополченцы.

Они доставили сюда очередную партию гуманитарного груза, предназначенную для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, а также для воспитанников детских домов Луганска и Харцызска.

Напомним, порядка 70 тонн гуманитарного груза отправили 17 декабря с площади Минина и Пожарского в рамках телемоста с участниками XXI съезда партии "Единая Россия".

Четыре фуры груза общими усилиями собрали промышленники, предприниматели, депутаты из муниципалитетов региона, волонтёры, молодогвардейцы, Нижегородская митрополия, члены Императорского Православного Палестинского Общества, Совета работающей молодёжи и Молодёжной палаты при Гордуме Нижнего Новгорода.

Это автомобили "Нива" и УАЗ-"буханка", автозапчасти и шины, комплекты элементов динамической защиты танков, инструменты, квадрокоптеры, тактическое снаряжение, форма и нательное бельё, стройматериалы и утеплители, печи-буржуйки, генераторы, медизделия и медикаменты, продукты питания и предметы быта. Также военнослужащим были переданы новогодние ёлки, письма и рисунки от нижегородских детей.

Гуманитарный груз был адресно распределён в несколько воинских подразделений – 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, Мининский батальон, штурмовой батальон "Ветераны", 106-ую дивизию ВДВ, 96-ю Сормовскую бригаду разведки, 347-й полк, аэромобильный батальон ВДВ им. В.Ф.Маргелова и 153-й полк 47-й танковой дивизии (батальоны имени Святого Серафима Саровского,генерала Ивана Ивлеева и писателя Максима Горького).

А воспитанники детских домов получили сладости, игрушки, одежду, канцтовары и поделки победителей III городского конкурса "Горьковская игрушка".

Это был уже 19 по счёту гумконвой. Таким образом, с апреля 2022 года по декабрь 2023 года силами народного движения "Нижегородское ополчение-2022" на территорию Донбасса отправлено 550 тонн гуманитарной помощи на сумму более 82,5 млн рублей.

"Очень рад, что нам с товарищами-ополченцами удалось помочь нашим военнослужащим и воспитанникам детских домов Донбасса подготовиться к главному и самому долгожданному празднику года, подарить им частичку нашего тепла и, насколько это возможно, создать новогоднее настроение", - отметил спикер Гордумы нижнего Новгорода Олег Лавричев.