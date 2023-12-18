Проект "Не дай себя обмануть" подвел итоги работы в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель общественного проекта по борьбе с телефонным и онлайн мошенничеством "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев подвел итоги работы проекта в 2023 году.

Согласно информации, проект в течение года рассказывал о новых методах мошенников, давал советы, как не стать их жертвой, а также формулировал предложения, направленные на пресечение и минимизацию деятельности преступников.

В 2023 году в СМИ было опубликовано 64 материала на тему телефонного и онлайн мошенничества, дано 187 консультаций, что позволило 39 людям не стать жертвой мошенников.

Иван Соловьев отметил, что новые мошеннические схемы работают в среднем первые 7-10 дней, а далее прибыль преступников идет на спад, поскольку срабатывает сложившаяся практика оповещения и профилактики.

В уходящем году мошенники начали не просто красть деньги со счетов, но и принуждать граждан к взятию кредита и продаже имущества.

Также жертв начали понуждать к поджогам машин, релейных шкафов, зданий, принадлежащих органам государственной власти, военной администрации, надзорным органам.

Чаще всего мошенники представлялись представителями портала "Госуслуги", Центробанка, МВД, СК и ФСБ России.

Главными объектами мошенничества становятся пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, госслужащие, врачи, учителя, преподаватели, люди творческих профессий.

Ранее сообщалось, что число случаев дистанционного мошенничества в Нижегородской области выросло на 23%.