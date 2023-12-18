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Общество

Генпланы будущей застройки в девяти районах утвердили в Нижегородской области

25 декабря 2023 12:56  [27] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генпланы будущей застройки в девяти районах утвердили в Нижегородской области. Об этом рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова.

Согласно информации, генеральные планы и правила землепользования и застройки являются базовыми документами, регламентирующими требования к строительству объектов.

На данный момент разработано 15 таких планов, из них 9 уже утверждены. Это генпланы для Вачского, Ветлужского, Гагинского, Краснобаковского, Пильнинского, Починковского, Сосновского, Тонкинского и Тоншаевского районов.

Всего к 2025 году генеральными планами будут обеспечены 36 муниципальных округов.

"Преобразованные округа нуждаются в единой градостроительной документации. Это и порядок землепользования, и ясность по категории земель, на которых можно строить или нельзя строить", - пояснила Марина Ракова.

Ранее министерство строительства Нижегородской области подвело промежуточные итоги цифровизации строительной отрасли.

Также нижегородский Минград и застройщики подвели итоги реализации проектов КРТ за 2023 год.

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Теги:
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