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Общество

Нижегородский Минград и застройщики подвели итоги реализации проектов КРТ за 2023 год

14 декабря 2023 13:56  [115] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50 застройщиков и представители администраций районов Нижнего Новгорода приняли участие в семинаре, посвященном подведению итогов реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ) в Нижнем Новгороде 2023 году. Отдельное внимание было уделено планам на 2024 год.

"Уходящий год стал стартовым для реализации первых проектов КРТ жилой застройки. Мы заключили три договора с застройщиками, определенными по итогам торгов. Данный вид КРТ - самый ответственный, так как предполагает расселение жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Поэтому мы уделяем особое внимание работе с такими проектами", - сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

На семинаре с застройщиками подробно обсуждались особенности КРТ жилой застройки. Процедура по запуску механизма реализации проекта КРТ жилой застройки согласно действующему законодательству – многоэтапная, мастер-планы площадок КРТ проходят несколько стадий согласования.

"Официальное опубликование проекта решения о КРТ является стартом для получения "обратной связи" от жителей, проживающих в многоквартирных домах, не признанных аварийными и включенных в границы КРТ. Итоги голосования жителей на внеочередных собраниях собственников являются правовой основой для дальнейшего утверждения решения о комплексном развитии территории. Только после этого площадка КРТ жилой застройки выставляется на торги на право заключения договора о реализации проекта. Первый шаг после подписания договора – разработка документации по планировке территории, подлежащей комплексному освоению", - отметила министр градостроительной деятельности и развития Марина Ракова.

На презентации территорий города, на которые разработаны мастер-планы КРТ жилой застройки, подробно остановился директор ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" Михаил Генин. Правительство Нижегородской области намерено выставить на торги семь площадок под комплексное развитие территории в 2024 году.

"При подготовке площадки для аукциона, помимо градостроительной проработки, мы считаем экономику: будет рентабельна площадка или нет. Исходя из расчетов, оцениваем возможность создания объектов инфраструктуры за счет средств будущих застройщиков и погружаем обязательства в договор. Так, например, на площадке по улице Самочкина, помимо расселения, победитель торгов за свой счет построит два детских сада и разработает проектно-сметную документацию на школу, построить которую планируется за счет средств бюджета", - поделился Михаил Генин.

Ранее сообщалось, что более 1700 жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия в 2023 году.

Напомним, что расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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