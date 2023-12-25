Новый график движения поездов с 10 декабря
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 декабря 2023 08:58  [112] Женщина погибла в результате пожара на Бору
25 декабря 2023 15:16  [301] Уголовное дело заведено после нападения собаки на пенсионерку в Павловском районе
25 декабря 2023 14:33  [279] Доследственную проверку проводят после гибели женщины на улице Белинского
25 декабря 2023 09:28  [341] Пенсионерка из Павлова отдала мошенникам почти полмиллиона рублей
23 декабря 2023 13:02  [544] Женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря
22 декабря 2023 14:09  [670] Жительницу Павлова будут судить за убийство знакомого
22 декабря 2023 10:16  [687] Массовое ДТП произошло в Кстовском районе утром 22 декабря
21 декабря 2023 14:35  [530] Виновника смертельной аварии на Стригинском мосту отправили в колонию на 5 лет
21 декабря 2023 13:27  [575] Доследственную проверку организовали в связи с травмированием младенца в нижегородской маршрутке
20 декабря 2023 18:20  [565] Житель Арзамаса подозревается в убийстве знакомой
Происшествия

Женщина погибла в результате пожара на Бору

26 декабря 2023 08:58  [112] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина погибла в результате пожара, который произошел в жилом доме на Бору вечером 25 декабря.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, сообщение о возгорании в доме по ул. Октябрьской поступило в 20.36.

В 21.20 было объявлена ликвидация пожара, всего от ведомства было задействовано 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

Спасателями были эвакуированы 24 человека, в том числе 4 ребенка.

Спасенная женщина позднее скончалась в машине скорой помощи.

Дознавателями МЧС России будет установлена причина происшествия.

Как сообщалось ранее, женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря. По данному факту СУ СК по Нижегородской области проводит доследственную проверку.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph