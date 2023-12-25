Женщина погибла в результате пожара на Бору Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина погибла в результате пожара, который произошел в жилом доме на Бору вечером 25 декабря.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, сообщение о возгорании в доме по ул. Октябрьской поступило в 20.36.

В 21.20 было объявлена ликвидация пожара, всего от ведомства было задействовано 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

Спасателями были эвакуированы 24 человека, в том числе 4 ребенка.

Спасенная женщина позднее скончалась в машине скорой помощи.

Дознавателями МЧС России будет установлена причина происшествия.

Как сообщалось ранее, женщина погибла во время пожара на улице Белинского 23 декабря. По данному факту СУ СК по Нижегородской области проводит доследственную проверку.