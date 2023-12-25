Нижегородцы и их сослуживцы на СВО получат новогодние подарки от региона Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область организует отправку новогодних подарков в зону СВО - в более чем 50 военных частей, где проходят службу нижегородцы. Также гостинцы получат и их сослуживцы. В коробки уложены угощения - красная икра, нижегородские иван-чай и пряники, полезные гаджеты, а для кого-то - письма из дома.

Так, подарки направлены в спецподразделение "Родня", Добровольческий корпус, полк особого назначения Росгвардии "Оплот".

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подарки получит каждый боец, вне зависимости от региона, поскольку "это общее дело всей страны".

Сбор подарков проводили волонтёры Дома народного единства, а груз в пути сопровождают сотрудники облправительства.

"На передовой, под канонаду, в окопах, в боевой экипировке – в непростых условиях наши бойцы, защищая Родину, встречают Новый год. Этот праздник невозможно представить без подарков. Все выходные волонтёры Дома народного единства собирали каждому праздничную коробку, в ней – новогодние угощения. Ребята просили портативные зарядные устройства для телефонов, их тоже положили каждому. А ещё отправили им книги – нашу русскую классику", – рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, родственники военнослужащих, которые получают региональные меры поддержки по военному соцконтракту, смогли передать письма на фронт.

"От всей Нижегородской области - с наступающим! И вперёд, за Победу!" – пожелал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область выделила уже 4 млрд рублей на поддержку участников СВО. Регион направил уже более 190 конвоев с различными грузами для военных.

Напомним, что действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.