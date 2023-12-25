Еще два этапа ж/д ветки Мыза - Кстово пройдут госэкспертизу в январе 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще два этапа ж/д ветки Мыза - Кстово пройдут госэкспертизу в январе 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Напомним, в декабре госэкспертиза одобрила проект железнодорожного пути на станции Ройка.

Согласно информации, в следующем году на строительство будет выделено 1,9 млрд рублей, а всего на реализацию проекта направлено 3,5 млрд рублей.

Сами строительные работы начнутся после одобрения госэкспертизой двух этапов железнодорожной ветки, которое запланировано на январь.

Будут возведены транспортно-пересадочный узел в Кстове, реконструирована инфраструктура станции "Мыза" и построена соединительная "петля" в районе станции "Ройка".

Прогнозируется, что после запуска электричек в Кстово пассажиропоток увеличится на 2,4 млн человек в год, также появится 22 пары поездов в сутки.

Напомним, в августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГЖД Сергей Дорофеевский подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза – Кстово.

Их запуск запланирован на 2025 год.

Подготовительные работы на участках железнодорожной ветки Мыза-Кстово стартовали в сентябре 2023 года.