Каркас ледовой арены на Стрелке готов почти на 90%

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства новой ледовой арены в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, на объекте уже смонтировано почти 90% металлоконструкций каркаса.
Сейчас идет подготовка оснований под ледовые поля, строительство стен и прокладка инженерных сетей.
Глеб Никитин подчеркнул, что строительные работы идут по графику.
Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Монтаж каркаса кровли ледового дворца стартовал в начале августа текущего года. Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.
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