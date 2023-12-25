Каркас ледовой арены на Стрелке готов почти на 90% Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства новой ледовой арены в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, на объекте уже смонтировано почти 90% металлоконструкций каркаса.

Сейчас идет подготовка оснований под ледовые поля, строительство стен и прокладка инженерных сетей.

Глеб Никитин подчеркнул, что строительные работы идут по графику.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Монтаж каркаса кровли ледового дворца стартовал в начале августа текущего года. Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.