Валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, устройства для оплаты проезда появятся на задних площадках автобусов А-45 и Т-45, А-65 и Т-65, А-52 и А-47.

Установка запланирована на 2024 год.

Отмечается, что новые валидаторы позволяют водителям контролировать оплату пассажирами на задних площадках.

Ранее сообщалось, что еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода.

Также напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.