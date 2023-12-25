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Валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Согласно информации, устройства для оплаты проезда появятся на задних площадках автобусов А-45 и Т-45, А-65 и Т-65, А-52 и А-47.
Установка запланирована на 2024 год.
Отмечается, что новые валидаторы позволяют водителям контролировать оплату пассажирами на задних площадках.
Ранее сообщалось, что еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода.
Также напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.
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