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Общество

Валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов

27 декабря 2023 10:30  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Валидаторы появятся на задних площадках шести нижегородских автобусов. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, устройства для оплаты проезда появятся на задних площадках автобусов  А-45 и Т-45, А-65 и Т-65, А-52 и А-47. 

Установка запланирована на 2024 год.

Отмечается, что новые валидаторы позволяют водителям контролировать оплату пассажирами на задних площадках. 

Ранее сообщалось, что еще 280 валидаторов установят в автобусах Нижнего Новгорода.

Также напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

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Теги:
Общественный транспорт
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