Госэкспертиза одобрила проект моста через Оку в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проекты второго этапа второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, а также моста через Оку прошли госэкспертизу. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Согласно информации, речь идет об участках, расположенных в непосредственной близости от ЖК в Новинках и Ольгине.

В рамках второго этапа будет построена дорога протяженностью 2,65 км, которая начнется недалеко от деревни Бешенцево в районе автомобильной дороги Большая Ельня – Ольгино.

Третья очередь дублера начнется со строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Р-158 Нижний Новгород – Саратов и завершится у автомобильной дороги Ряжск – Муром – Нижний Новгород у восточных границ ЖК "Новинки Смарт-Сити". Протяженность этого участка составляет 1,97 км.

Первый этап четвертой очереди дублера включает строительство четырехполосного моста через Оку протяженностью более 1 км.

Напомним, правительство Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" подписали концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина в начале декабря.

Проезд по магистрали планируется сделать платным. В министерстве сообщили, что итоговое решение по варианту реализации проекта будет принято после окончательного определения источников финансирования.

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.