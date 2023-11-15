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Общество

Нижегородское правительство подписало договор о строительстве проспекта Гагарина

04 декабря 2023 17:06  [50] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" подписали концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

Напомним, в конце сентября правительство Нижегородской области начало процедуру отбора концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина. Заявку на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения подал только инициатор ООО "Концессионная строительная компания №11".

В октябре стало известно, что проезд по дублеру проспекта Гагарина планируется сделать платным. В министерстве сообщили, что итоговое решение по варианту реализации проекта будет принято после окончательного определения источников финансирования.

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что новая дорога решит проблемы логистики и разгрузит существующую улично-дорожную сеть для жителей сразу нескольких районов Нижнего Новгорода. Также магистраль обеспечит транспортную доступность для проектов жилищного строительства на юге областного центра с перспективой ввода около 3 млн квадратных метров жилья. 

Концессионное соглашение заключено на срок 30 лет и 9 месяцев, при этом строительство дублера займет 4,5 года, дальнейшая эксплуатация концессионером продлится 26 лет и 3 месяца. Реализацию 2, 3 и 4 очереди (включая мост) магистрали протяженностью 12,8 км планируется вести параллельно.

Точная стоимость строительства дороги будет известна после получения положительного заключения госэкспертизы. На данный момент проект оценивается в 64,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде может стать платным.

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Теги:
Дороги Концессия Строительство
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