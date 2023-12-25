Световое шоу пройдет в Нижегородском кремле в новогодние праздники

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Масштабное новогоднее световое шоу будет транслироваться на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, увидеть шоу можно будет с 28 декабря по 8 января с 17:00 до 22:00.
Продемонстрированы будут сразу два видеопредставления: "Новогоднее путешествие" на внешнем фасаде башни, выходящем на площадь Минина, и "Сказка о зачарованном драконе" на внутреннем фасаде. Нижегородцам и гостям шоу расскажут историю о драконе, который оказался в заточении у морозных чар в ледяной башне.
В новогоднюю ночь на фасаде Дмитриевской башни пробьют символичные куранты, прозвучит гимн России. Трансляция новогоднего представления продлится до 3:00, а сама территория Нижегородского кремля будет открыта до 1:00.
Напомним, основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.
Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" сегодня отроется у кинотеатра "Россия".
В сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января пройдёт "Горьковская ярмарка".
Кроме того, свою новогоднюю программу представил парк "Швейцария".
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