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Культура и отдых

Световое шоу пройдет в Нижегородском кремле в новогодние праздники

28 декабря 2023 15:54  [116] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Масштабное новогоднее световое шоу будет транслироваться на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, увидеть шоу можно будет с 28 декабря по 8 января с 17:00 до 22:00.

Продемонстрированы будут сразу два видеопредставления: "Новогоднее путешествие" на внешнем фасаде башни, выходящем на площадь Минина, и "Сказка о зачарованном драконе" на внутреннем фасаде. Нижегородцам и гостям шоу расскажут историю о драконе, который оказался в заточении у морозных чар в ледяной башне. 

В новогоднюю ночь на фасаде Дмитриевской башни пробьют символичные куранты, прозвучит гимн России. Трансляция новогоднего представления продлится до 3:00, а сама территория Нижегородского кремля будет открыта до 1:00.

Напомним, основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.

Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" сегодня отроется у кинотеатра "Россия".

В сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января пройдёт "Горьковская ярмарка".

Кроме того, свою новогоднюю программу представил парк "Швейцария".

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Теги:
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