Юная нижегородка Кристина Завиваева стала чемпионкой Азии по шахматам Спорт

Фото: с сайта Федерации шахмат России

21 декабря в Эль-Айне (ОАЭ) завершилось первенство Азии по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. Как сообщили в Федерации шахмат России, в соревновании приняли участие 629 шахматистов из 28 стран, включая 70 россиян.

Российские шахматисты в соревновании выиграли 9 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и одну бронзовую). По итогам первенств Азии по классическим, быстрым шахматам и блицу российские шахматисты победили в медальном зачёте, суммарно завоевав 26 медалей (далее идут Индия - 19, Вьетнам - 18, Казахстан - 10 и Китай - 8.

Воспитанница нижегородской спортивной школы №9 Кристина Завиваева выиграла 8 партий из 9, заняв первое место в турнире среди девочек до 10 лет. Она стала первой в истории России чемпионкой Азии по шахматам среди девочек, поскольку наши шахматисты впервые принимали участие в этом соревновании (в марте этого года состоялся переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию - прим.ред).

Несколькими днями ранее Кристина завоевала бронзовую медаль на Первенстве Азии по блицу. Напомним, девочку тренирует Антон Яценко, а начинала заниматься она у Евгения Гольцева.

С победой нижегородскую спортсменку поздравил глава региона Глеб Никитин.

"Запомнил Кристину, когда с Сергеем Карякиным открывали Шахматный клуб. Шахматы - прекрасный вид спорта, и очень здорово, что Нижний Новгород вновь звучит на международной спортивной арене. Это хорошее подтверждение интеллектуальному потенциалу региона", - отметил губернатор Нижегородской области.

"Мы счастливы, что 10-летний, юбилейный год команды областной Федерации шахмат завершается очередным международным триумфом, и нижегородская школа шахмат в лице Кристины, её тренеров и всех нижегородских болельщиков вносит такой весомый вклад в медальный зачет сборной России!" - сказал президент Федерации шахмат Нижегородской области и папа юной чемпионки Илья Завиваев.

Отметим, что в прошлом году Кристина Завиваева стала вице-чемпионкой Европы по шахматам среди девочек до 10 лет, в апреле 2023 года - победила в Первенстве России по шахматам среди девочек до 11 лет, затем летом выиграла детско-юношеское первенство мира по быстрым шахматам, а в октябре стала бронзовым призёром детского первенства мира по шахматам.