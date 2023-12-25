Мероприятие для детей состоится 8 января в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщили в администрации Советского района Нижнего Новгорода, новогодняя елка для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей, находящихся под опекой, пройдет 8 января в 15.00 в развлекательном комплексе "Победа".

Согласно информации, ребят ждет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также боулинг-турнир, караоке, дискотека и сладкие подарки.

Напомним, что 8 января на площадке Православного культурно-просветительского центра "Свято-Никольский" для детей из незащищенных слоев населения пройдет благотворительная елка главы администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода Александра Нагина.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Рождеством.