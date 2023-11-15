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Общество

Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году

04 декабря 2023 12:47  [112] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на заседании Гордумы.

Согласно информации, на данный момент работы уже завершились на 28 объектов, еще два общественных пространства находятся в высокой степени готовности. 

Так, сроки выполнения работ на проспекте Бусыгина нарушены более чем на 4 месяца, а в парке Кулибина - более чем на 3 месяца. Подрядчики этих объектов будут оштрафованы.

В 2023 году на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижнем Новгороде было выделено 1,18 млрд. рублей. Сейчас доля благоустроенных общественных территории составляет 76,82% от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству.

По индексу качества городской среды Нижний Новгород занимает 4 позицию в рейтинге среди городов-миллионников.

Ранее сообщалось, что завершение работ в парке Кулибина перенесено на конец декабря.

Также напомним, что нижегородцы могут проголосовать за проекты "Вам решать!" до 20 декабря.

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Теги:
Благоустройство
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