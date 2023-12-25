Сроки благоустройства парка Кулибина в Нижнем Новгороде вновь сорваны Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сроки благоустройства парка Кулибина в Нижнем Новгороде вновь сорваны. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Согласно информации, на данный момент работы в парке завершены на 97%. Сейчас подрядчику осталось завершить установку ограждения на улицах Белинского и Ашхабадской.

Контракт с подрядной организацией планируется расторгнуть. Все работы должны быть завершены в течение 10 рабочих дней, а если этого сделано не будет, то подрядчика внесут в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде в середине июня.

На работы было выделено 123,3 млн рублей. Изначально благоустройство должно было завершиться к 1 сентября 2023 года, однако затем сроки были перенесены на октябрь, в ноябре заявлялось о завершении работ к 30 ноября, а в декабре благоустройство обещали завершить к концу 2023 года.