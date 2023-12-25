Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
11 января 2024 13:13  [2] ФК "Пари Нижний Новгород" планирует создать вторую команду
10 января 2024 18:10  [262] Турнир по гонкам на квадрокоптерах состоялся в Нижнем Новгороде
10 января 2024 14:17  [268] Кирилл Глущенков стал игроком нижегородского ФК "Пари НН"
07 января 2024 12:59  [513] Рождественский кубок по мини-футболу пройдет в Дворце спорта "Юность"
04 января 2024 16:05  [636] Нижегородское "Торпедо" начало 2024 год с победы
04 января 2024 11:34  [852] Нижегородское "Торпедо" проведет первый матч в этом году с пекинским "Куньлунь Ред Стар"
03 января 2024 16:19  [718] Турнир по хоккею "Рождественский кубок "Юность-2024" состоится в Нижнем Новгороде
29 декабря 2023 16:15  [680] Спортсмены из Нижнего Новгорода в 2023 году завоевали почти 1500 медалей
28 декабря 2023 09:42  [856] Два обладателя Кубка Стэнли подписали контракты с ХК "Торпедо"
26 декабря 2023 18:45  [645] Закон о проведении турнира "Игры будущего — 2024" подписан президентом
Спорт

ФК "Пари Нижний Новгород" планирует создать вторую команду

11 января 2024 13:13  [2] Спорт

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о начале зимних сборов.

Согласно информации, нижегородцы первыми в Российский Премьер-лиге начали подготовку ко второй части сезона.

Первый сбор пройдет в городе Аджмане в Объединенных Арабских Эмиратах с 10 по 23 января. "Пари НН" предстоит встретиться с ФК "Чонбук" из Южной Кореи. С 28 января по 23 февраля нижегородцы будут готовиться к возобновлению РПЛ в Абу-Даби.

Давид-Мелик Гусейнов отметил, что по ходу сборов к команде будут присоединяться новые игроки. 

В Нижнем Новгороде параллельно идет набор в молодежную команду, в которую войдут бывшие воспитанники. Также создается команда "Пари НН 2", которая будет иметь сквозную заявку с основной командой.

"Тем самым мы создадим более сильную команду", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в этом году "Пари Нижний Новгород" также будет иметь сквозную заявку с дзержинским "Химиком".

Ранее сообщалось, что Кирилл Глущенков стал игроком нижегородского ФК "Пари НН".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph