ФК "Пари Нижний Новгород" планирует создать вторую команду Спорт

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о начале зимних сборов.

Согласно информации, нижегородцы первыми в Российский Премьер-лиге начали подготовку ко второй части сезона.

Первый сбор пройдет в городе Аджмане в Объединенных Арабских Эмиратах с 10 по 23 января. "Пари НН" предстоит встретиться с ФК "Чонбук" из Южной Кореи. С 28 января по 23 февраля нижегородцы будут готовиться к возобновлению РПЛ в Абу-Даби.

Давид-Мелик Гусейнов отметил, что по ходу сборов к команде будут присоединяться новые игроки.

В Нижнем Новгороде параллельно идет набор в молодежную команду, в которую войдут бывшие воспитанники. Также создается команда "Пари НН 2", которая будет иметь сквозную заявку с основной командой.

"Тем самым мы создадим более сильную команду", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в этом году "Пари Нижний Новгород" также будет иметь сквозную заявку с дзержинским "Химиком".

Ранее сообщалось, что Кирилл Глущенков стал игроком нижегородского ФК "Пари НН".