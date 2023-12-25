ФК "Пари Нижний Новгород" планирует создать вторую команду

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Генеральный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о начале зимних сборов.
Согласно информации, нижегородцы первыми в Российский Премьер-лиге начали подготовку ко второй части сезона.
Первый сбор пройдет в городе Аджмане в Объединенных Арабских Эмиратах с 10 по 23 января. "Пари НН" предстоит встретиться с ФК "Чонбук" из Южной Кореи. С 28 января по 23 февраля нижегородцы будут готовиться к возобновлению РПЛ в Абу-Даби.
Давид-Мелик Гусейнов отметил, что по ходу сборов к команде будут присоединяться новые игроки.
В Нижнем Новгороде параллельно идет набор в молодежную команду, в которую войдут бывшие воспитанники. Также создается команда "Пари НН 2", которая будет иметь сквозную заявку с основной командой.
"Тем самым мы создадим более сильную команду", - написал Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, в этом году "Пари Нижний Новгород" также будет иметь сквозную заявку с дзержинским "Химиком".
Ранее сообщалось, что Кирилл Глущенков стал игроком нижегородского ФК "Пари НН".
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