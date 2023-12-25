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Минстрой выдал разрешение на строительство III очереди дублера проспекта Гагарина

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство третьей очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Согласно информации, разрешение было выдано 25 декабря 2023 года. Его получило ООО "Концессионная строительная компания №1".

Третья очередь дублера начнется со строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Р-158 Нижний Новгород – Саратов и завершится у автомобильной дороги Ряжск – Муром – Нижний Новгород у восточных границ ЖК "Новинки Смарт-Сити". Протяженность этого участка составляет 1,97 км.

Напомним, правительство Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" подписали концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина в начале декабря 2023 года.

В конце декабря госэкспертиза одобрила проект моста через Оку в Нижнем Новгороде, который будет возведен в рамках проекта дублера проспекта Гагарина.

Проезд по магистрали планируется сделать платным. В министерстве сообщили, что итоговое решение по варианту реализации проекта будет принято после окончательного определения источников финансирования.

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году. 

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Теги:
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