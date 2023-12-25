Минстрой выдал разрешение на строительство III очереди дублера проспекта Гагарина

Фото:
Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство третьей очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Согласно информации, разрешение было выдано 25 декабря 2023 года. Его получило ООО "Концессионная строительная компания №1".
Третья очередь дублера начнется со строительства двухуровневой транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Р-158 Нижний Новгород – Саратов и завершится у автомобильной дороги Ряжск – Муром – Нижний Новгород у восточных границ ЖК "Новинки Смарт-Сити". Протяженность этого участка составляет 1,97 км.
Напомним, правительство Нижегородской области и ООО "Концессионная строительная компания №11" подписали концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина в начале декабря 2023 года.
В конце декабря госэкспертиза одобрила проект моста через Оку в Нижнем Новгороде, который будет возведен в рамках проекта дублера проспекта Гагарина.
Проезд по магистрали планируется сделать платным. В министерстве сообщили, что итоговое решение по варианту реализации проекта будет принято после окончательного определения источников финансирования.
Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+