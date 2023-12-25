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Общество

Более 800 штрафов за плохую уборку снега выписали в Нижнем Новгороде

12 января 2024 16:09  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специалисты управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода проводят проверки качества уборки снега во дворах.

Согласно информации, с начала зимы за плохую уборку снега в городе было возбуждено 806 административных производств.

Так, жители домов по улице Верхне-Печерской, 8 и 8/1 неоднократно обращались в ДУК с просьбой очистить тротуары и проезды от снега. В ходе рейда было выявлено, что до нормативного твердого покрытия не были очищены проезды, тротуары и лестничные сходы.

Штраф за такие нарушения выписывается домоуправляющей компании или ТСЖ. На юридическое лицо предусмотрена сумма штрафа от 20 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении -  от 50 до 100 тысяч рублей. 

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода в праздники.

Также напомним, что дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы из-за снегопада.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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