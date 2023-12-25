Число пострадавших от кипятка на перекрёстке Славянская-Студёная выросло до 12 Общество

Фото: Александр Воложанин

В центре Нижнего Новгорода утром 16 января произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода теплосетей. В результате кипяток хлынул на проезжую часть в районе перекрёстка улиц Славянской и Студёной/

От горячей воды пострадали пешеходы, которые обратились за помощью медиков. согласно уточнённым данным, предоставленным Минздравом Нижегородской области, всего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем им была оказана медицинская помощь в Ожоговом центре ПИМУ Минздрава России.

Как уточнили в ПИМУ, десять взрослых и один ребенок будут проходить лечение амбулаторно. Ещё один ребёнок, ожоги 2-3% поверхности тела, госпитализирован на лечение в детское ожоговое отделение.

Ранее в АО "Теплоэнерго" заверили, что компания окажет помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после последствий утечки с трубопровода на улице Славянской.

В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации находятся в контакте с обратившимися в медучреждения и готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.

"Никого не оставим без внимания, всем поможем", - прокомментировал инцидент гендиректор "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В настоящее время ремонтные работы. продолжаются. На время их проведения в близлежащих домах и административных зданиях отключено отопление.