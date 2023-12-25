Аэропорт Нижнего Новгорода в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аэропорт Нижнего Новгорода в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, это на 17% больше показателей 2022 когда, когда нижегородским аэропортом воспользовалось более 1,2 млн пассажиров.

В частности, аэропорт им. Чкалова обслужил 1,13 млн пассажиров внутрироссийских рейсов и более 270 тысяч - международных. Общий грузопоток составил около 1,3 тыс тонн, что на 25% больше показателей 2022 года.

В течение 2023 года для пассажиров были доступны 27 направлений перелетов, из которых 20 – внутрироссийские. Аэропорт Нижнего Новгорода за год обеспечил 15,7 тысяч взлетно-посадочных операций.

Ранее сообщалось, что более 33 тысяч пассажиров обслужил нижегородский аэропорт в новогодние праздники.