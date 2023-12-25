Улицы Нижнего Новгорода перекроют в связи с крещенскими купаниями 18-19 января

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В четырёх районах Нижнего Новгорода в связи с крещенскими купаниями будет временно перекрыто движение транспорта. Об этом предупредили в департаменте транспорта.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
с 19:00 18 января до 4:00 19 января
- дер. Сартаково: ул. Центральная - от дома 1Б до дома 166Д;
- в Нижегородском районе: местный проезд набережной Гребного канала - на участке от дома №10 упо ул. Красная Слобода до дома №111 набережной Гребного канала;
с 20:00 18 января до 4:00 19 января
- на Автозаводе: ул. Героя Юрия Смирнова – от дома №18 до улицы Колхозной;
- на Щёлоковском хуторе: ул. Манежная, Братьев Игнатьевых и Горбатовская.
В департаменте добавили, что объезд будет организован по прилегающим улицам.
Напомним, что в Нижнем Новгороде для крещенских купаний будет организовано семь купелей. Ещё почти 70 иорданей подготовят в муниципалитетах области. Места проведения купаний будут освещены, оборудованы сходами и поручнями, а рядом с ними установят палатки для согрева и переодеваний. У купелей будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС, волонтёры и дружинники.
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