Улицы Нижнего Новгорода перекроют в связи с крещенскими купаниями 18-19 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В четырёх районах Нижнего Новгорода в связи с крещенскими купаниями будет временно перекрыто движение транспорта. Об этом предупредили в департаменте транспорта.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

с 19:00 18 января до 4:00 19 января

- дер. Сартаково: ул. Центральная - от дома 1Б до дома 166Д;

- в Нижегородском районе: местный проезд набережной Гребного канала - на участке от дома №10 упо ул. Красная Слобода до дома №111 набережной Гребного канала;

с 20:00 18 января до 4:00 19 января

- на Автозаводе: ул. Героя Юрия Смирнова – от дома №18 до улицы Колхозной;

- на Щёлоковском хуторе: ул. Манежная, Братьев Игнатьевых и Горбатовская.

В департаменте добавили, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что в Нижнем Новгороде для крещенских купаний будет организовано семь купелей. Ещё почти 70 иорданей подготовят в муниципалитетах области. Места проведения купаний будут освещены, оборудованы сходами и поручнями, а рядом с ними установят палатки для согрева и переодеваний. У купелей будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС, волонтёры и дружинники.