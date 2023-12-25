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Общество

Директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" подал в суд для защиты своей чести

18 января 2024 12:58  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" подал в суд для защиты своей чести. Об этом сообщается на сайте Канавинского районного суда.

В частности, согласно опубликованной информации, гендиректор МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" подал иск в отношении некоего гражданина Ш. о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда.

В заявлении указано, что гражданин неоднократно отправлял главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву обращения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию директора ГлавУКСа, так как они не соответствуют действительности и содержат заведомо ложную информацию.

По мнению истца, эти обращения нарушают его личные права. В связи с этим он требует взыскать с нижегородца компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Напомним, в настоящее время должность генерального директора МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" занимает Сергей Разживин.

Стоит отметить, что предыдущий директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" Сергей Шемчук и начальник отдела капремонта Алексей Полыгаев были задержаны в марте 2022 года. Сейчас их судят за за взятки и превышение полномочий.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Суд
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