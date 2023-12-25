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Общество

"Аэрофлот" вновь стал самой пунктуальной авиакомпанией в нижегородском аэропорту

19 января 2024 11:42  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аэропорт Нижнего Новгорода им. Чкалова составил рейтинг пунктуальности среди авиакомпаний в 2023 году.

Согласно информации, лидеры определялись в трех категориях: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании, выполнившие менее 360 рейсов в год и зарубежные перевозчики. 

Задержкой считается отклонение от времени вылета более чем на 15 минут без учета отклонений по метеоусловиям.

Лидером первой категории стала компания "Аэрофлот", которая точно по расписанию выполнила 94,6% своих рейсов. На втором месте расположилась авиакомпания "Россия" - с регулярностью 93,9%, на третьем месте - авиакомпания "Икар"  - 93,5%.

Во второй группе лидером стала авиакомпания "Смартавиа" с показателем пунктуальности 93%. Второе место заняла авиакомпания NordStar с пунктуальностью 92,7%, третье – "Северный ветер" - 92,5%.

Среди зарубежных перевозчиков самой пунктуальной в прошлом году стала авиакомпания SHIRAK AVIA– 92,5%.

Напомним, в 2022 году "Аэрофлот" и "Россия" также стали самыми пунктуальными авиакомпаниями в аэропорту Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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