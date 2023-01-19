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Общество

"Аэрофлот" и "Россия" стали самыми пунктуальными авиакомпаниями в аэропорту Нижнего Новгорода

26 января 2023 15:24  [111] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пресс-служба нижегородского аэропорта им. Чкалова определила самые пунктуальные авиакомпании по итогам работы в 2022 году.

В рейтинге участвовали перевозчики, которые выполняли пассажирские регулярные и чартерные рейсы из Нижнего Новгорода. Лидеров определяли в двух категориях: авиакомпании, выполнившие ежедневные рейсы (365 и более рейсов в год), и выполнившие менее 365 рейсов в год.

Как пояснили в пресс-службе, задержкой считается отклонение от времени вылета более чем на 15 минут. Если какой-то рейс задержался из-за метеоусловий - то он не учитывался при составлении рейтинга.

В первой категории самым пунктуальным перевозчиком стал "Аэрофлот", который в 2022 году выполнил точно по времени 96,9% вылетов. На втором месте – авиакомпания "Россия" (95,7%), на третьем - "Икар" (94,7%).

Во второй категории лидером рейтинга стал "ЮВТ Аэро", выполнивший 89,4% рейсов без серьёзных задержек. На втором месте - NordStar (82,9%), на третьем - авиакомпания "Азимут" (78,7%).

Ранее сообщалось, что в прошедшем году воздушная гавань обслужила более 1,2 млн пассажиров и более 15,5 тысяч самолётов на прибытие и вылет.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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