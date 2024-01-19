Улицу Ефремова перекроют из-за реконструкции трамвайных путей до конца февраля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Улицу Ефремова в Сормовском районе Нижнего Новгорода перекроют из-за реконструкции трамвайных путей до конца февраля. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Движение транспорта будет ограничено на участке улицы между домом № 8 по улице Ефремова и домом № 184 по улице Коминтерна с 8:00 5 февраля до 23:59 19 февраля.

Кроме того, по этой же причине будет перекрыта улица Народная в районе дома 36А на пересечении с трамвайными путями с 8:00 1 февраля до 23:59 11 февраля.

Работы на этих участках улиц будет проводить ООО "СТК-Строй".

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. На данный момент уже реконструировано более 17 км трамвайных путей из 149 км. Помимо этого, планируется обновить 3 депо, а также построить и модернизировать 15 тяговых подстанций.