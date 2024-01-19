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Общество

Прокуратура заинтересовалась сходом снега на дорогу в центре Нижнего Новгорода

19 января 2024 16:15  [89] Общество

Фото: Александр Воложанин

Прокуратура региона организовала проверку из-за схода снежной массы на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки дадут оценку своевременности проведения уполномоченными службами работ по уборке дорог от снега и льда.

"При наличии оснований будут приняты меры реагирования",- пояснили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, движение по Зеленскому съезду затруднено, поскольку одну из полос закрыли для движения.

По последним данным, работы по уборке снега находятся в стадии завершения.

Сегодня в столице Приволжья выпало около 20-25 см снега. В уборке снега задействованы 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. За ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.

Кроме того, продлено закрытие участков федеральной трассы М-7 в Нижегородской области для грузовиков.

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Теги:
Прокуратура Снег
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