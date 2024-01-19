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Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде ограничено из-за схода снега. Об этом сообщают очевидцы.
Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, коммунальная техника уже приступила к уборке территории от снега.
Одна из полос в настоящее время закрыта для движения. Водителям рекомендуется искать пути объезда.
Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде выпало порядка 20-25 см снега.
В уборке снега задействовано 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. За ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.
В связи со снегопадом движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде может быть затруднено.
Также ранее сообщалось, что закрытие участков трассы М-7 в Нижегородской области для грузовиков продлено.
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