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Общество

Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде ограничено из-за схода снега

19 января 2024 14:49  [107] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде ограничено из-за схода снега. Об этом сообщают очевидцы.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, коммунальная техника уже приступила к уборке территории от снега.

Одна из полос в настоящее время закрыта для движения. Водителям рекомендуется искать пути объезда.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде выпало порядка 20-25 см снега.

В уборке снега задействовано 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. За ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.

В связи со снегопадом движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде может быть затруднено.

Также ранее сообщалось, что закрытие участков трассы М-7 в Нижегородской области для грузовиков продлено.

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Теги:
движение Снег
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