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Общество

Юрий Шалабаев проверил уборку снега в Нижнем Новгороде

19 января 2024 18:48  [101] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев проверил уборку снега на улицах Нижнего Новгорода 19 января.

По словам мэра, комбинированные-дорожные машины прометают основные магистрали города в непрерывном режиме. 

"С 9 вечера до начала снегопада дорожники вышли на обработку дорог и тротуаров. После завершения обработки приступили к их прометанию. За ночь дороги категории А промели 2 раза, а спуски, подъемы, мосты и путепроводы по 3 раза. В 7 утра машины заехали на пересменок, заправку и с 8 снова выехали на прометание и обработку. Циклы прометания и обработки будут непрерывно повторять пока не закончится снегопад. Ждем окончания снегопада сегодня к вечеру, и все выходные подрядчики будут устранять его последствия", – сказал мэр, добавив, что моментально справиться со снегопадом, которого в Нижнем на Крещение не было последние 142 года, невозможно.

"Поскольку снег продолжает идти, прошу нижегородцев набраться терпения. Работы идут в круглосуточном режиме. Дал поручение всем главам районов выехать в объезды. Сегодняшний день всем нам предстоит провести на улице - координируя и организуя работу дорожников и коммунальщиков в режиме реального времени", – отметил глава города.

По словам заместителя главы администрации города Антона Максимова, после очистки главных магистралей города и подъездных путей к социальным учреждениям основная часть снегоуборочных работ перейдет на придомовые территории и общественные пространства. Работа будет продолжена и в выходные дни, в которые тоже прогнозируется снегопад.

Дорожные рабочие отмечают, что погрузка снега в самосвалы и вывоз снега с городских магистралей проходят безостановочно.

Как сообщалось ранее, более 4 тысяч человек задействовано в уборке снега в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в связи со снегопадом движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде может быть затруднено.
 

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Теги:
Снег
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