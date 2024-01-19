Зеленский съезд в Нижнем Новгороде перекроют на ночь для уборки снега Общество

Фото: Александр Воложанин

Зеленский съезд в Нижнем Новгороде перекроют на ночь для уборки снега. Об этом предупредили в городской администрации.

Согласно информации, движение транспорта будет закрыто в 22:00 до окончания работ.

На подъездах к зоне перекрытия будут выставлены предупреждающие аншлаги, а также организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

Водителей просят с пониманием отнестись ко временным ограничениям и выбрать пути объезда.

Напомним, днём на Зеленском съезде произошёл сход снега со склона. Дорогу на какое-то время перекрывали для расчистки завала.

Сегодня в столице Приволжья выпало около 20-25 см снега. В уборке улиц задействовано 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. После очистки главных магистралей города и подъездных путей к социальным учреждениям основная часть снегоуборочных работ перейдет на придомовые территории и общественные пространства. Работа будет продолжена и в выходные дни, в которые тоже прогнозируется снегопад.