Городские электрички Нижнего Новгорода в 2023 году перевезли 1,5 млн пассажиров Общество

Перевозки пассажиров "Городской электричкой" в Нижнем Новгороде по итогам 2023 года выросли почти на 14,4%. Так, поездами на данных маршрутах воспользовались более 1,5 млн пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.

Пригородные поезда в границах Нижегородской области перевезли свыше 14,5 млн пассажиров, что на 9% больше показателей 2022 года.

Наибольшее количество отправлений зарегистрировано со станций: Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семёнов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

СПРАВКА:

С 2013 года в Нижнем Новгороде реализуется проект "Городская электричка", призванный интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть города.

Маршруты проходят по трём линиям: Сормовская -1 (Нижний Новгород-Московский — Дубравная, 11 станций), Сормовская-2 (Починки — Варя, 4 станции), Приокская (Нижний Новгород-Московский – Проспект Гагарина, 13 станций).

Остановочные пункты "Городской электрички" расположены в местах пересечения с городскими автомобильными магистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.

Напомним, что в конце декабря Госэкспертиза одобрила проект железнодорожного пути на станции Ройка. Строительство соединительного железнодорожного пути на данном участке является одним из этапов реализации проекта по запуску электричек на направлении Мыза – Кстово. Запуск запланирован на 2025 год.