Еще один Центр военно-патриотического воспитания появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Еще один Центр военно-патриотического воспитания появится в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Первый такой центр открылся в 2022 году, и за это время в его деятельности приняли участие почти 25 тысяч школьников.

Также была открыта "Школа младших командиров", в которой ребята проходят подготовку для того, чтобы стать помощниками командиров взводов лагеря "Хочу стать десантником".

В мае 2024 года филиал Центра военно-патриотического воспитания планируется открыть в Приокском районе, что позволит в 2 раза увеличить число вовлеченных в работу детей.

Сейчас в помещении будущего центра идет ремонт. В него будут приниматься дети с 10 лет.

Напомним, в 2023 году администрация Нижнего Новгорода ввела стипендию для патриотической молодежи.