Определены подрядчики для благоустройства на Автозаводе в рамках ФКГС

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В Нижнем Новгороде определены подрядчики, которые в этом году займутся благоустройством общественных пространств на Автозаводе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Информация размещена в материалах на сайте госзакупок.
Так, ООО "Автодорстрой" займется благоустройством рекреационной территории с западной стороны микрорайона Мончегорский. Стоимость контракта составила 85,3 млн рублей.
Подрядчику предстоит установить площадку для паркура, обустроить скейт-парк, установить качели, детские игровые элементы, а также оборудовать входную группу и обновить систему освещения.
Еще одно общественное пространство в Автозаводском районе - сквер у дома № 1а по улице Бахтина благоустроит ООО "Эврика" за 42,1 млн рублей. Здесь высадят 136 деревьев и кустарников, обновят освещение, установят лавочки, урны, велопарковки, обустроят детские и воркаут площадки, а также проложат дорожки.
Благоустройство этих двух общественных пространств должно завершиться к 15 июля.
Напомним, в конце декабря 2023 года в Нижнем Новгороде прошла презентация концепции благоустройства Автозаводского парка.
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