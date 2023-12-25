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Общество

Реконструкцию трамвайных путей в Сормовском районе планируется завершить к марту

17 января 2024 11:50  [130] Общество

Фото: Telegram-канал Михаила Першина

Реконструкцию трамвайных путей в Сормовском районе планируется завершить к марту 2024 года. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, движение трамваев №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №7 "Московский вокзал – Улица Ярошенко было приостановлено в июле 2023 года из-за реконструкции путей на сормовском кольце.

Ранее работы планировалось завершить к началу 2024 года.

На данный момент подрядчик выполнил около 33 км одиночного пути нового трамвайного полотна, что является абсолютным максимумом среди всех регионов, участвующих в программе модернизации электротранспорта.

В Минтрансе отметили, что работы осложняются необходимостью поэтапного закрытия около 40 перекрестков. Также сложности наблюдаются в поставках материалов, так как работы по модернизации путей одновременно ведутся в 10 городах.

Кроме того, летом из-за вопросов в части финансирования подрядчик не мог обеспечить достаточное количество техники и рабочей силы, но сейчас финансирование поступает в полном объеме.

Как заверяет подрядчик, работы завершается до марта текущего года, после чего пройдет приемка работ, а Центр развития транспортных систем сообщит о возобновлении движения трамваев.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. Запланировано реконструировать 149 км трамвайных путей. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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