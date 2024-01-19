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Общество

Нижний Новгород получит около 100 спецмашин для уборки дорог до апреля

24 января 2024 13:55  [83] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около 100 спецмашин для уборки дорог поступят в Нижний Новгород к началу апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Контракты на поставку 106 дорожных машин были заключены в конце 2023 года, из них 7 единиц техники уже поставлено, остальные машины поступят в автопарки до апреля.

Среди закупленной техники есть комбинированные дорожные машины, автопогрузчики, самосвалы, грейдер, автомастерские, эвакуатор и техника.

"Обновление парка комбинированных дорожных машин с точным дозированием материала позволяет сокращать использование песко-соляной смеси и переходить на экологически чистые противогололедные реагенты, которыми обрабатывают дороги в исторической части Нижнего Новгорода",- отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Напомним, за последние три года мэрия Нижнего Новгорода приобрела более 350 единиц коммунальной техники. Так, в 2021 году было закуплено 217 спецмашин, в 2022 году – 90, а в 2023 году – 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что во время сильной метели 19 января в Нижнем Новгороде выпало около 20-25 см снега. В уборке улиц было задействовано 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги ЖКХ
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