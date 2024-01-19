Первые выпускники "Школы реставрации" получили удостоверения в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Первым 30 выпускникам "Школы реставрации" вручили удостоверения. Церемония прошла в здании Нижполиграфа в Нижнем Новгороде 24 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Слушатели курса проходили обучение по программе дополнительного образования "Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей".

Обучение первого потока стартовало 10 ноября 2023 года. Двухмесячная программа рассчитана на 92 академических часа, из которых 40 часов отведено на теорию, 32 – на практические занятия и 20 часов – на производственную практику (отработку).

Лекции читают преподаватели ННГАСУ на базе вуза. Кураторы практической части – мастера-наставники "АСИРИС", практикующие реставраторы.

С 13 по 21 января студенты самостоятельно отреставрировали элементы деревянного декора: кронштейны, балясины, перила.

"800-летие Нижнего Новгорода, к которому мы реставрировали одновременно сотню объектов, показало, насколько мы нуждаемся в квалифицированных кадрах. Единицы умеют работать с глухой резьбой и кружевом наличников. Теперь мы можем вырастить свои кадры",- отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Первые лекции 23 января уже прослушали участники второго потока, и с 26 февраля по 26 марта у них пройдет практика. Также составлены списки слушателей третьего потока программы. О старте набора на четвертый поток "АСИРИС" объявит в своих соцсетях.