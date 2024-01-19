Здание кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде огораживают забором для сноса

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Здание бывшего кинотеатра "Импульс" на проспекте Гагарина, 192 Нижнего Новгорода огораживают строительным забором для последующего сноса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в административно- технической инспекции столицы Приволжья.
Собственнику здания ООО "Импульс" выдан ордер на производство работ по сносу здания с установкой временного ограждения.
"Срок его действия - по 1 июня 2024 года", - пояснили в ведомстве.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода продала свои доли в бывшем кинотеатре "Импульс" на торгах в сентябре 2023 года. После этого здание развлекательного заведения площадью 2888 кв. метров полностью перешло в частную собственность.
Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года в Нижнем Новгороде начали сносить здание кинотеатра "Электрон". На этом месте планируется построить многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и двумя кинозалами.
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