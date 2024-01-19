Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 января 2024 12:24  [55] Строительство ЖК "Дом на Горького" возобновляется в Нижнем Новгороде
26 января 2024 12:08  [84] "ОМК-Участие" поддержал семь выксунских многодетных семей в честь старта Года семьи в России
26 января 2024 11:55  [94] Производство яиц в Нижегородской области снизилось на 11%
26 января 2024 11:36  [126] Здание кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде огораживают забором для сноса
26 января 2024 11:02  [123] Нижегородские судебные приставы предупреждают об участившихся случаях мошенничества
26 января 2024 10:39  [125] Первые выпускники "Школы реставрации" получили удостоверения в Нижнем Новгороде
26 января 2024 10:17  [149] Десять аварийных домов снесли в районе площади Сенной
26 января 2024 09:46  [160] Олег Лавричев: "Хочется, чтобы молодые люди связывали свою дальнейшую судьбу именно с Нижним Новгородом"
26 января 2024 09:34  [152] Проезд и парковку ограничили возле "Бизнес-центра" на Родионова
26 января 2024 09:13  [163] Электроэнергию локально отключат в семи районах Нижнего Новгорода 26 января
Общество

Здание кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде огораживают забором для сноса

26 января 2024 11:36  [126] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Здание бывшего кинотеатра "Импульс" на проспекте Гагарина, 192 Нижнего Новгорода огораживают строительным забором для последующего сноса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в административно- технической инспекции столицы Приволжья.

Собственнику здания ООО "Импульс" выдан ордер на производство работ по сносу здания с установкой временного ограждения.

"Срок его действия - по 1 июня 2024 года", - пояснили в ведомстве.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода продала свои доли в бывшем кинотеатре "Импульс" на торгах в сентябре 2023 года. После этого здание развлекательного заведения площадью 2888 кв. метров полностью перешло в частную собственность

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года в Нижнем Новгороде начали сносить здание кинотеатра "Электрон". На этом месте планируется построить многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и двумя кинозалами.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинотеатры Снос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph