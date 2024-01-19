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Профориентационное мероприятие для безработных пройдет в Нижегородской области

27 января 2024 14:46  [109] Общество

Профориентационное мероприятие для безработных пройдет в Нижегородской области.

Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

В Сормовском филиале центра встреча состоится 30 января с 10.00 до 12.00.На ней запланирована групповая консультация психолога, на которой поднимут вопросы трудоустройства, профессионального развития, а также, при необходимости, смены направления сферы деятельности. Кроме того, психолог определит уровень стресса гражданина и его притязаний. Если появится необходимость, то даст рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости помогут составить конкурентоспособное резюме, и расскажут о тонкостях успешного прохождения собеседования.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом “Содействие занятости” национального проекта “Демография”. Нижегородская область входит в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.

Ранее сообщали, что банк вакансий Нижегородской области содержит более 70 тысяч вакансий от 6,5 тысяч работодателей.

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Теги:
вакансии Нижний Новгород Работа
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