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Спорт

ФК "Пари Нижний Новгород" обыграл подмосковную "Родину" на сборах в ОАЭ

31 января 2024 18:30  [77] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" одержал первую победу в 2024 году, обыграв подмосковную "Родину" на сборах в ОАЭ.

Напомним, сейчас нижегородский клуб готовится к возобновлению РПЛ в Абу-Даби. 

Первый в 2024 году матч "Пари НН" прошел 21 января. Нижегородская команда сыграла вничью (1:1) с одной из лучших команд Южной Кореи "Чонбук Хёндэ Моторс".

Во втором матче текущего года нижегородцы обыграли "Родину" со счетом 1:0. На 36 минуте с паса Ильи Кухарчука отличился Хуан Боселли.

Зимние сборы "Пари Нижний Новгород" в ОАЭ продлятся до 23 февраля. 3 февраля пройдет матч с "Аль-Фейхи" из Саудовской Аравии, а 21 февраля - с "Ростовом".

В первом матче весенней части РПЛ 3 марта нижегородцы на домашнем стадионе встретятся с "Факелом" из Воронежа. Сейчас "Пари НН" с 24 очками после 18 матчей занимает в лиге 9 место.

Напомним, в середине января ФК "Пари Нижний Новгород" создал вторую команду, основу которой составляют игроки 2004 года рождения.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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