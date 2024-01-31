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Общество

Автобус А-90 стал самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде в январе

02 февраля 2024 10:58  [130] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о самых популярных маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде в январе.

Так, среди автобусов на протяжении практически года лидерство по числу поездок сохраняет маршрут А-90. В топ-5 по популярности также вошли маршруты А-48, Т-45, Т-83 и Т-81. З

Самыми популярными трамваями в первый месяц 2024 года стали маршруты №417, №8, №3, №21 и №27.

Среди троллейбусов наибольшей популярностью пользовались маршруты №14, №31, №10, №13 и №4.

Ранее сообщалось, что число поездок в нижегородском общественном транспорте выросло на 10%.

Также напомним, что контролеры в Нижнем Новгороде с начала года высадили 34 безбилетников.

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Теги:
Общественный транспорт
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