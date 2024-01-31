Число поездок в нижегородском общественном транспорте выросло на 10%

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Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о статистике работы общественного транспорта Нижегородской области.
Согласно информации, в 2023 году "Ситикард" зарегистрировал 311,3 млн поездок, что на 10% больше показателей 2022 года.
Также отмечается рост числа поездок, оплаченных банковскими и транспортными картами.
Всего же с 2014 года "Ситикард" в Нижегородской области зарегистрировал более 1,9 млрд поездок в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что нижегородцы в 2023 году сэкономили в общественном транспорте более 40 млн рублей.
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