Контролеры в Нижнем Новгороде с начала года высадили 34 безбилетников

Фото:
Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о статистике выявления безбилетников с начала 2024 года.
Согласно информации, в январе в Нижнем Новгороде было проверено 1623 автобуса, троллейбуса и трамвая на предмет пассажирской дисциплины оплаты проезда.
В результате рейдов за отказ от оплаты из транспортных средств высажено 34 безбилетника. Еще 348 пассажиров понудили к оплате проезда.
В январе меньше всего "зайцев" выявляли в автобусах А-1, А-16, А-26 и А-56, троллейбусах №9, 13 и 31, в трамваях №8 и 417.
Наибольшее число случаев неоплаты проезда выявлено на автобусных маршрутах А-17, А-39, А-40, А-43 и А-57, а также троллейбусном №5.
Напомним, контролеры вернулись в общественный транспорт Нижнего Новгорода в июне 2022 года.
С 29 марта 2023 года нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.
Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+