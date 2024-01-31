Контролеры в Нижнем Новгороде с начала года высадили 34 безбилетников Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала о статистике выявления безбилетников с начала 2024 года.

Согласно информации, в январе в Нижнем Новгороде было проверено 1623 автобуса, троллейбуса и трамвая на предмет пассажирской дисциплины оплаты проезда.

В результате рейдов за отказ от оплаты из транспортных средств высажено 34 безбилетника. Еще 348 пассажиров понудили к оплате проезда.

В январе меньше всего "зайцев" выявляли в автобусах А-1, А-16, А-26 и А-56, троллейбусах №9, 13 и 31, в трамваях №8 и 417.

Наибольшее число случаев неоплаты проезда выявлено на автобусных маршрутах А-17, А-39, А-40, А-43 и А-57, а также троллейбусном №5.

Напомним, контролеры вернулись в общественный транспорт Нижнего Новгорода в июне 2022 года.

С 29 марта 2023 года нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.

Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.