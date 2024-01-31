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Общество

Более 60 тысяч самосвалов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы

02 февраля 2024 17:42  [99] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Более 1,2 млн кубометров снега, что равняется 60 тысячам самосвалов, вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дорожники и коммунальщики продолжают круглосуточную работу по уборке города по поручению главы города Юрия Шалабаева.

"Работа по уборке снега идет непрерывно, в несколько смен. За день вывозим от 25 до 30 тысяч кубометров снега, для этого задействована сотня самосвалов. Сложности по-прежнему остаются по уборке придомовых территорий, иногда приходится использовать эвакуатор, чтобы переместить автомобили",- отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Сейчас на дорогах Нижнего Новгорода одновременно работают более 1000 единиц техники и свыше 4000 рабочих.

Напомним, во время мощного снегопада 19 января в Нижнем Новгороде выпало порядка 20-25 см снега. Последствия непогоды дорожно-коммунальные службы ликвидируют до сих пор.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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