Более 60 тысяч самосвалов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Более 1,2 млн кубометров снега, что равняется 60 тысячам самосвалов, вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дорожники и коммунальщики продолжают круглосуточную работу по уборке города по поручению главы города Юрия Шалабаева.

"Работа по уборке снега идет непрерывно, в несколько смен. За день вывозим от 25 до 30 тысяч кубометров снега, для этого задействована сотня самосвалов. Сложности по-прежнему остаются по уборке придомовых территорий, иногда приходится использовать эвакуатор, чтобы переместить автомобили",- отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Сейчас на дорогах Нижнего Новгорода одновременно работают более 1000 единиц техники и свыше 4000 рабочих.

Напомним, во время мощного снегопада 19 января в Нижнем Новгороде выпало порядка 20-25 см снега. Последствия непогоды дорожно-коммунальные службы ликвидируют до сих пор.